помогите пожалуйста написать сочинение на тему "мой любимый вид спорта плавание"

Я ценю свободное время и стараюсь его проводить с пользой. У каждого человека должно быть увлечение. Хобби приносит радость и окрашивает серые будни в яркие тона. Таким увлечением в моей жизни стал спорт, а именно — плавание. Сейчас воспринимаю тренировки не только как средство быть здоровым, но и как способ расслабиться, получить удовольствие и долю адреналина. Плавание — это не просто любимый спорт, это часть меня.