Помогите пожалуйста написать сочинение на тему. не меньше 150 слов Кто такой патриот своей родины? Что значит для вас земля русская?

Патриот-тот человек который предан своей родине . Для меня русская земля- как мать , я здесь родился(лась) ,тут мой дом. Ничто не заменит то место где ты родился, даже , если ты уедишь в другую страну, тебя будет тянуть обратно. (тут можно добавить какие-либо цитаты писателей , только ОБЯЗАТЕЛЬНО напиши чьё это высказывание) . Ты будешь скучать по своей родине , и только тогда , когда ты далеко от дома, ты можешь в полной мере почувствовать как будто не хватает чего-то ценного и дорогого в твоей жизни , в твоей душе . Такие люди называются ценителями или патриотами своей родины.