Помогите пожалуйста написать сочинение на тему. не меньше 150 слов Кто такой патриот своей родины? Что значит для вас земля русская?
Помогите пожалуйста написать сочинение на тему. не меньше 150 слов Кто такой патриот своей родины? Что значит для вас земля русская?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Патриот-тот человек который предан своей родине . Для меня русская земля- как мать , я здесь родился(лась) ,тут мой дом. Ничто не заменит то место где ты родился, даже , если ты уедишь в другую страну, тебя будет тянуть обратно. (тут можно добавить какие-либо цитаты писателей , только ОБЯЗАТЕЛЬНО напиши чьё это высказывание) . Ты будешь скучать по своей родине , и только тогда , когда ты далеко от дома, ты можешь в полной мере почувствовать как будто не хватает чего-то ценного и дорогого в твоей жизни , в твоей душе . Такие люди называются ценителями или патриотами своей родины.