Помогите пожалуйста написать сочинение на тему памятный день в школе двойка за поведение

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Помогите пожалуйста написать сочинение на тему памятный день в школе двойка за поведение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это был самый ужасный , но в тоже время памятный день.Это тот день когда я получил(а) двойку за поведение . Вот как это было: Я с мальчиками(девочками) гулял(а) возле школы . У нас отменили урок и ходили туда сюда от нечего делать . Мне стало скучно и я угол(а) в сторону . Звонок прозвенел скоро . Сидя на уроке в наш класс заходит злой директор с замом и заучем . Как оказалось в школе разбили окно , а за несколько секунд до этого меня там видели . Взяв за шкирку директор отнёс меня в кабинет ..... Как-то вот так . Надеюсь помогла .
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