Помогите пожалуйста написать сочинение на тему "Проблема влияния русской культуры на человека".Какие аргументы из литературы можно привести?

Благотворное влияние истинного искусства на человека – вот проблема, над которой размышляет И. Долгополов. Автор эссе очень эмоционально рассказывает о влиянии на него самого шедевров, созданных Андреем Рублевым. Взволнованно звучит голос художественного критика, когда он говорит о полотнах великого живописца, донесшего до нас «радости и печали своего времени». И. Долгополов уверен, что рублевские творения вечны и они веками будут волновать людей, которые придут посмотреть прекрасные картины и будут заворожены их правдивостью и красотой. Я разделяю точку зрения автора. Хотя еще не была в Москве, в Третьяковской галерее, не видела знаменитых полотен, я знакома с ними по репродукциям и слайдам. Да, это настоящее искусство, которое благотворно влияет на душу человека. У Г. И. Успенского есть замечательный рассказ «Выпрямила». Он о том, какое влияние оказала на рассказчика замечательная скульптура Венеры Милосской, выставленная в Лувре. Герой был поражен великой нравственной силой, которая исходила от античной статуи. «Каменная загадка», как называет ее автор, сделала человека лучше: он стал вести себя безукоризненно, ощутил в себе счастье быть человеком. О своей встрече с полотном Рафаэля «Сикстинская мадонна» рассказывает И. Долгополов в другом своем эссе. Рассматривая полотно, он словно вступает в интимный диалог с мадонной, поражается мужеству женщины, знающей, что неминуемо должна она, мать, отдать своего сына людям, отдать на смерть. Колдовское мастерство художника, по словам автора, заставляет его испытать стыд и ощущение вины за злодеяние, совершенное другими людьми много веков назад. Вот она, великая сила искусства!