Помогите пожалуйста написать сочинение на тему "Проблема влияния русской культуры на человека".Какие аргументы из литературы можно привести?
Помогите пожалуйста написать сочинение на тему "Проблема влияния русской культуры на человека".Какие аргументы из литературы можно привести?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Благотворное влияние истинного искусства на человека – вот проблема, над которой размышляет И. Долгополов. Автор эссе очень эмоционально рассказывает о влиянии на него самого шедевров, созданных Андреем Рублевым. Взволнованно звучит голос художественного критика, когда он говорит о полотнах великого живописца, донесшего до нас «радости и печали своего времени». И. Долгополов уверен, что рублевские творения вечны и они веками будут волновать людей, которые придут посмотреть прекрасные картины и будут заворожены их правдивостью и красотой. Я разделяю точку зрения автора. Хотя еще не была в Москве, в Третьяковской галерее, не видела знаменитых полотен, я знакома с ними по репродукциям и слайдам. Да, это настоящее искусство, которое благотворно влияет на душу человека. У Г. И. Успенского есть замечательный рассказ «Выпрямила». Он о том, какое влияние оказала на рассказчика замечательная скульптура Венеры Милосской, выставленная в Лувре. Герой был поражен великой нравственной силой, которая исходила от античной статуи. «Каменная загадка», как называет ее автор, сделала человека лучше: он стал вести себя безукоризненно, ощутил в себе счастье быть человеком. О своей встрече с полотном Рафаэля «Сикстинская мадонна» рассказывает И. Долгополов в другом своем эссе. Рассматривая полотно, он словно вступает в интимный диалог с мадонной, поражается мужеству женщины, знающей, что неминуемо должна она, мать, отдать своего сына людям, отдать на смерть. Колдовское мастерство художника, по словам автора, заставляет его испытать стыд и ощущение вины за злодеяние, совершенное другими людьми много веков назад. Вот она, великая сила искусства!