Помогите пожалуйста написать сообщение на тему защита от вредителей

Защита от вредителей по-природному Вопрос о борьбе с вредителями в рамках природного земледелия наиболее трудный для понимания огородниками и садоводами, которые привыкли к традиционной агротехнике. Трудный он не потому, что всё очень сложно, а совсем наоборот. Вся стратегия защиты культур в природном земледелии сводится к полному отказу от борьбы с вредителями. Вот этого чаще всего и не могут принять садоводы. Как так не бороться? И, тем не менее, этот принцип работает. Могу с полной ответственностью заявить об этом, исходя из своего собственного опыта. Есть более яркие примеры из опыта садоводов, на участках которых проблема вредителей совсем не стоит. Таких немало. Самые известные из них — Замяткин Иван Парфентьевич из Красноярского края и Александр Иванович Кузнецов с Алтая. На участках этих людей создан биоценоз — природное равновесие, при котором количество вредителей и болезней регулирует сама система без вмешательства человека. Вредители действительно прячутся в растительных остатках. Но там же находят приют и энтомофаги, которые этих вредителей уничтожают. Обратите внимание, как всё происходит в лесу, на нетронутых лугах. Там растительные остатки никто не уничтожает. Но вряд ли вы увидите там такое нашествие вредителей, как на наших дачах и приусадебных участках. Уничтожая растительные остатки, мы уничтожаем энтомофагов, чем приносим больше вреда, чем пользы. Уничтожение энтомофагов — это только одна сторона вопроса. Растительные остатки — это пища для почвенных «жителей» (сапрофитов): микробов, грибов, насекомых. Меньше растительных остатков — меньше сапрофитов — меньше питания растениям. Не секрет, что растения на 50% состоят из углерода. Источником углерода для растений является углекислый газ, который в процессе дыхания выделяют сапрофиты. На участке, лишённом растительных остатков, можно с помощью удобрений пополнить питание растений минеральными веществами. Но вот увеличить количество углекислого газа не удастся. Растения при недостатке этого важнейшего элемента питания ослаблены, а значит, привлекательны для вредителей. Кроме того, голая земля быстро пересыхает, а мы не всегда вовремя можем полить и порыхлить грядки,что то-же недобавляет растениям здоровья. Можете не сомневаться, вредители найдут ваши ослабленные растения. Они чувствуют «вкусные» для них растения на больших расстояниях и обязательно приползут или прилетят к вам. Природа не терпит пустоты. Неужели кто-то из нас может создать герметичный купол, через который не проникнут вредители? А уж откуда им проникать, проблем здесь нет — в дикой природе они всегда есть. Получается такая цепочка: убрал растительные остатки — уничтожил энтомофагов и вредителей — ослабил растения дисбалансом питания или его недостатком — привлек вредителей. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Вредителей не стало меньше, а питание своим зелёным питомцам мы уреза