Помогите пожалуйста, напишите этот текст на английском (ребят, НЕ скидывайте пожалуйста варианты с переводчика ) Заранее большое спасибо ! Город моей мечты -это город в которо м хорошая экология, много деревьев , чист...

Помогите пожалуйста, напишите этот текст на английском (ребят, НЕ скидывайте пожалуйста варианты с переводчика ) Заранее большое спасибо ! Город моей мечты -это город в которо м хорошая экология, много деревьев , чистых парков, прудов и скверов. В нем много детских площадок и развивающих центров для детей. Население города будет достаточно обеспечено ,люди будут вежливые и понимающие. На улицах города будет чисто и безопасно , а в ночное время суток весь город будут освещать фонари . В каждом дворе будут стоять спорт площадки, для взрослых и детей . В городе моей мечты молодежь знает, что ее ожидает работа, которая поможет прожить и оплатить обучение. Молодым людям доступны многие земные радости: посещение театра, кино, концертов, дискотек. Они чувствуют, что нужны, что в них верят, надеются на их энергию и способности. Как жаль что это всего лишь мечты...