Помогите пожалуйста Найдите значение x по формуле x=16+8z при z=7 ____________________________________ Упростите выражение 561+b+139 и найдите его значение при b=165
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Помогите пожалуйста Найдите значение x по формуле x=16+8z при z=7 ____________________________________ Упростите выражение 561+b+139 и найдите его значение при b=165
Ответ(ы):
Гость:
561+165+139= 856 16+8*7=72 вот надеюсь что помогла удачи в учёбе .
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