Помогите пожалуйста Найдите значение x по формуле x=16+8z при z=7 ____________________________________ Упростите выражение 561+b+139 и найдите его значение при b=165

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Помогите пожалуйста Найдите значение x по формуле x=16+8z при z=7 ____________________________________ Упростите выражение 561+b+139 и найдите его значение при b=165

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