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Помогите пожалуйста! Найти значение выражения:b/a*c,если a=2,b=-1,5;c=0,4
Помогите пожалуйста! Найти значение выражения:b/a*c,если a=2,b=-1,5;c=0,4
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2/-1.5*0.4=2/-5/10*0.4=2*-2*0.4=-1.6 дробь 5/10 сократила
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