ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Небольшой вывод о строении стебля

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Внешнее строение стебля: травянистые и деревянистые; прямостоячие, вьющиеся, стелющиеся, укороченные и т.д. Внутреннее строение стебля: кора, флоэма, камбий, ксилема, сердцевина. Более подробно посмотрите в учебнике 6 класс тема "Стебель". Можно указать видоизменения стеблей, например клубень, корневище и др.,