ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Небольшой вывод о строении стебля
Разное
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Небольшой вывод о строении стебля
Ответ(ы):
Гость:
Внешнее строение стебля: травянистые и деревянистые; прямостоячие, вьющиеся, стелющиеся, укороченные и т.д. Внутреннее строение стебля: кора, флоэма, камбий, ксилема, сердцевина. Более подробно посмотрите в учебнике 6 класс тема "Стебель". Можно указать видоизменения стеблей, например клубень, корневище и др.,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
В таблице Менделеева надо перечислить элементы которые имеют одинаковое количество протонов, нейронов и электродов
Разное
На одном из банкетов полковник Циллергут, персонаж романа Я.Гашека "Похождения бравого солдата Швейка ", рассказал среди прочих следующую историю: ...
Разное
Как правильно записать пример? Коля считал свой путь шагами. Два его шага составляют 1 метр. За сколько шагов проходит он дорожки по сторонам сквер...
Разное
К празднику испекли 34 пирожка с повидлом и 42 пирожка с яблоками. Съели 50 пирожков.Сколько пирожков осталось? Оформление задачи
Разное
1)Определите координату точки В,если АВ=13,6 и В (5,8) 2)Определите координату точки В,если АВ=18,3 и А(4,9)