Помогите пожалуйста нужно написать кулинарное использования всмятку, в мешочек, вкрутую1

Помогите пожалуйста нужно написать кулинарное использования всмятку, в мешочек, вкрутую1

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Його використовують при варенні яєць
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