Помогите пожалуйста нужно построить график с помощью преобразования y=1-2 корень из x+3

Гость: Гость:

Y=1-2√(x+3) D(y)[-3;) Строим у=-√х х 0 1 4 9 у 0 -1 -2 -3 Растягиваем по оси оу в 2 раза Сдвигаем ось оу на 3 вправо и ось ох на 1 вниз