Помогите пожалуйста! Нужно продолжить текст по данному началу "Есть среди животных удивительные мастера маскировки" Рассказ не больше 12 предложений!!!! Даю 15 баллов!
Помогите пожалуйста! Нужно продолжить текст по данному началу "Есть среди животных удивительные мастера маскировки" Рассказ не больше 12 предложений!!!! Даю 15 баллов!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Один из них - хамелеон . Он так ловко и быстро маскируется под любую окружающею среду , что никто не сможет его заметить . Гекконы кстати тоже могут маскироваться , как и хамелеоны . А карликовый морской конёк ? Он так забавно может маскироваться под кораллы , что его ни один хищник не сможет съесть . удивительно , но ягуары тоже могут маскироваться с помощью своей шерсти . Их расплывчатые пятна на шерсти могут легко сливаться с окружающей средой .