Помогите пожалуйста! Нужно продолжить текст по данному началу "Есть среди животных удивительные мастера маскировки" Рассказ не больше 12 предложений!!!! Даю 15 баллов!

Один из них - хамелеон . Он так ловко и быстро маскируется под любую окружающею среду , что никто не сможет его заметить . Гекконы кстати тоже могут маскироваться , как и хамелеоны . А карликовый морской конёк ? Он так забавно может маскироваться под кораллы , что его ни один хищник не сможет съесть . удивительно , но ягуары тоже могут маскироваться с помощью своей шерсти . Их расплывчатые пятна на шерсти могут легко сливаться с окружающей средой .