Помогите пожалуйста нужно срочно!!!!!!!!! 3 предложения о художнике пластов Аркадий Александрович!!!!!!!

Гость: Гость:

Аркадий Александрович Пластов (1893 —1972) — советский живописец, педагог, профессор.Три года проучившись в сельской школе, Пластов поступил в Симбирское духовное училище.После училища он учился вСимбирском духовном семинарии, а потом решил получить художественное образование и уехал в Москву.