Помогите пожалуйста! Нужно указать знак синуса, косинуса и тангенса острого и тупого угла
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Помогите пожалуйста! Нужно указать знак синуса, косинуса и тангенса острого и тупого угла
Ответ(ы):
Гость:
Острый угол, угол, градусная мера которого <90 градусов, те угол 1 четверти тригонометрической окружности. Здесь и синус и косинус >0, тогда и тангенс >0. Тупой угол это углы 2,3 и 4 четверти 2 четв. sin>0, cos<0, tg<0 3 четв. sin<0, cos<0, tg>0 4 четв. sin<0, cos>0, tg<0
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