Помогите пожалуйста, нужны загадки чтобы ответ был "платье" или "брюки" на татарском языке.
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Помогите пожалуйста, нужны загадки чтобы ответ был "платье" или "брюки" на татарском языке.
Ответ(ы):
Гость:
Мен наряд чен кызны -Беленький цветочек,Биред карман, воротничок.Юбка - кояш, поясок.Тљз утыра, мин зем наряд.- Ай йе, кызым! - дилр, -Тиз одевается,Кунакка ыена.авап: Клмк
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