Помогите пожалуйста, очень нужен перевод текста и ответы на вопросы

Помогите пожалуйста, очень нужен перевод текста и ответы на вопросы

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Так где текст-то? Его нет...
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