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Помогите пожалуйста, очень нужно!!! Приведіть приклад інформативного повідомлення
Помогите пожалуйста, очень нужно!!! Приведіть приклад інформативного повідомлення
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Прогноз погоды на завтра.
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