ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!!!!СЕГОДНЯ НУЖНО СДЕЛАТЬ ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ! В цепи протекает ток 20 А, амперметр показывает 20.1 А. Шкала прибора 0- 50 А. Установить точность измерения, точность приб...

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!!!!СЕГОДНЯ НУЖНО СДЕЛАТЬ ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ! В цепи протекает ток 20 А, амперметр показывает 20.1 А. Шкала прибора 0- 50 А. Установить точность измерения, точность прибора.