ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!!!!СЕГОДНЯ НУЖНО СДЕЛАТЬ ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ! В цепи протекает ток 20 А, амперметр показывает 20.1 А. Шкала прибора 0- 50 А. Установить точность измерения, точность приб...
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!!!!СЕГОДНЯ НУЖНО СДЕЛАТЬ ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ! В цепи протекает ток 20 А, амперметр показывает 20.1 А. Шкала прибора 0- 50 А. Установить точность измерения, точность прибора.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Точность измерения: 20,1 -20= 0,1 А. Точность прибора 0,998, если не ошибаюсь... Т.к. 0,150=0,002 От 1-0,002.