Помогите пожалуйста очень прошу вас 3 класс по русскому языку Дидактические материал отдели одно предложение от другого в начале каждого предложение замени строчную букву на заглавную ОСЕНЬ Незаметно пришла осе...

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Помогите пожалуйста очень прошу вас 3 класс по русскому языку Дидактические материал отдели одно предложение от другого в начале каждого предложение замени строчную букву на заглавную ОСЕНЬ Незаметно пришла осень в зеленой листве деревьев появились светлые пряди нарядно краснеют гроздья рябины а сколько ягод и грибов уродилось в лесу хороши крепкие подберезовики и яркие подосиновики приятно в ладонь горсточки брусники

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