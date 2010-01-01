Помогите пожалуйста очень срочно) какие различия по возрастному составу населения наблюдаются в отдельных регионах России? чем это обусловлено?

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Перепись 2010 года показала, что возрастно-половой состав населения регионов России весьма существенно различается. Средний возраст населения в пяти самых «молодых» регионах России (не являющихся частью другого субъекта федерации), по крайней мере, на 8,5 года ниже, чем в пяти самых «старых». А соотношение полов колеблется от 1240 женщин на 1000 мужчин в Ярославской области, до 996 женщин на 1000 мужчин в Чукотском автономном округе.