Помогите пожалуйста! Очень срочно! Может ли быть равным равенство к* о * т= з * е * б * р * а, где каждая буква означает цифру,причём разные буквы обозначают разные цифры.

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Помогите пожалуйста! Очень срочно! Может ли быть равным равенство к* о * т= з * е * б * р * а, где каждая буква означает цифру,причём разные буквы обозначают разные цифры.

Автор: Гость