Помогите, пожалуйста. Очень срочно.. Решить уравнение x=3+(корень изx-1)

Помогите, пожалуйста. Очень срочно.. Решить уравнение x=3+(корень изx-1)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Х-3=√х-1 х-6х+9=х-1 х-7х+10=0 x=2 x=5 Проверка 2-3√2-1 5-3=√5-1 ответ: х=5
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