Помогите пожалуйста. Очень срочно!!!Допишите предложения, употребляя однородные сказуемые, выраженные глаголами в условном наклонении. 1) Если бы я был директором школы, то ... 2) Если бы я выиграл миллион, то ... 3) Если бы я был невидимым, то ... 4) Если бы я завтра проснулся взрослым, то ... 5) Если бы я умел летать, то ...