Помогите пожалуйста.nbsp; Однажды Ксеркс в гневе заметил, что людей у персов много, а мужей среди них мало. Что означают эти слова царя? Предположите, когда и почему он мог их произнести.nbsp;

Значение этих слов в том, что, несмотря на огромную численность персидской армии, в ней было крайне мало воинов, способных сражаться смело, без страха. Слова могли быть сказаны во время Фермопильской битвы, когда персидская армия, столкнувшись с твердостью спартанцев, утратила боевой дух, и в атаку персидских воинов приходилось гнать кнутами.