Помогите пожалуйста определить: 1)вид связи предложений(параллельное или последовательное) 2)стиль текста(разговорный,научный и т.д.) и указать характерные особенности этог о стиля 3)тип речи (повествование,описан...

Разное
Помогите пожалуйста определить: 1)вид связи предложений(параллельное или последовательное) 2)стиль текста(разговорный,научный и т.д.) и указать характерные особенности этог о стиля 3)тип речи (повествование,описание,рассуждение) и указать языковые особенности До станции оставалось еще с версту. Кругом было тихо, так тихо, что по жужжанию комара можно было следить за его полетом. Налево чернело глубокое ущелье; за ним и впереди нас темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, еще сохранявшем последний отблеск зари. На темном небе начинали мелькать звезды, и странно, мне показалось, что оно гораздо выше, чем у нас на севере. По обеим сторонам дороги торчали голые, черные камни; кой-где из-под снега выглядывали кустарники, но ни один сухой листок не шевелился, и весело было слышать среди этого мертвого сна природы фырканье усталой почтовой тройки и неровное побрякивание русского колокольчика.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)параллельное,2)художественный. Отличия:Эмоциональность художественного стиля значительно отличается от эмоциональности разговорно - бытового и публицистического стилей. Эмоциональность художественной речи выполняет эстетическую функцию. Художественный стиль предполагает предварительный отбор языковых средств; для создания образов используются все языковые средства.3)Описание
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