Помогите пожалуйста! Отличается ли, по - вашему мнению, темп жизни в маленьких и больших городах и в чем причины быстрого темпа жизни? 7-8 предложений желательно

Гость: Гость:

В маленьком городе жизнь темпа ускоряется.А в большом умедляется.Потому,что организация темпа в маленьком городе социолезируется с большим городом.По версии учёных это психологическая часть всего времени.Так как большой город общеобразовательный и уже маленький город не имеет значение "соревноваться" с большим городом.