Помогите пожалуйста! Отличается ли, по - вашему мнению, темп жизни в маленьких и больших городах и в чем причины быстрого темпа жизни? 7-8 предложений желательно
Разное
Помогите пожалуйста! Отличается ли, по - вашему мнению, темп жизни в маленьких и больших городах и в чем причины быстрого темпа жизни? 7-8 предложений желательно
Ответ(ы):
Гость:
В маленьком городе жизнь темпа ускоряется.А в большом умедляется.Потому,что организация темпа в маленьком городе социолезируется с большим городом.По версии учёных это психологическая часть всего времени.Так как большой город общеобразовательный и уже маленький город не имеет значение "соревноваться" с большим городом.
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