Помогите пожалуйста ответить на этот вопрос. "Кто в твоём понимании может быть художником?"

Помогите пожалуйста ответить на этот вопрос. "Кто в твоём понимании может быть художником?"

Ответ(ы):

Ответил Гость:
человек которий красиво рисует
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