Помогите пожалуйста ответить на вопрос. Вопрос по теме поэмы Пушкина "Медный всадник". Докажите, что к личности Петра разные отношения: Пушкин и его герой Евгений. С примера ми из поэмы. Заранее спасибо!)
Помогите пожалуйста ответить на вопрос. Вопрос по теме поэмы Пушкина "Медный всадник". Докажите, что к личности Петра разные отношения: Пушкин и его герой Евгений. С примера ми из поэмы. Заранее спасибо!)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пушкин положительно относится, так сказать, благословляет и уважает. А вот Евгений наоборот, можно сказать, ненавидит его и злится.