Помогите пожалуйста ответить на вопросы: 1) К чему может привести ограниченная свобода. 2) Какова связь понятий свобода и ответственность. 3) Какова должна быть роль госуд арства в поддержании прав и свобод личности в...

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Помогите пожалуйста ответить на вопросы: 1) К чему может привести ограниченная свобода. 2) Какова связь понятий свобода и ответственность. 3) Какова должна быть роль госуд арства в поддержании прав и свобод личности в обществе 4) Как граждане могут гарантировать свободу друг другу.

Автор: Гость