Помогите пожалуйста ответить на вопросы: 1) К чему может привести ограниченная свобода. 2) Какова связь понятий свобода и ответственность. 3) Какова должна быть роль госуд арства в поддержании прав и свобод личности в...

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Помогите пожалуйста ответить на вопросы: 1) К чему может привести ограниченная свобода. 2) Какова связь понятий свобода и ответственность. 3) Какова должна быть роль госуд арства в поддержании прав и свобод личности в обществе 4) Как граждане могут гарантировать свободу друг другу.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. К возрастанию уровня преступности 2. Чем больше свобода, тем больше ответственность, и наоборот 3. Государство должно гарантировать соблюдение прав и свобод личности 4. Не нарушать чужие права? (здесь я сомневаюсь)
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