Помогите пожалуйста ответить на вопросы 1. Подумайте, существовала ли связь между модой, досугом, и техническим прогрессом. 2. К 1800 г. Население европы составляло около 200 млн.чел., а к 1900- около 400 млн.чел. Мо...

Помогите пожалуйста ответить на вопросы 1. Подумайте, существовала ли связь между модой, досугом, и техническим прогрессом. 2. К 1800 г. Население европы составляло около 200 млн.чел., а к 1900- около 400 млн.чел. Можете ли вы объяснить это явление на основе художественной литературы, кинофильмов и других дополнительных источников