Помогите пожалуйста ответить на вопросы к тексту . . спасибо На рассвете, чтобы дать отдых уставшим лошадям, решили остановиться у подножия горы, которая высилась недалеко от дороги. В тёплом воздухе стоял запах мёда...
Разное
Помогите пожалуйста ответить на вопросы к тексту . . спасибо На рассвете, чтобы дать отдых уставшим лошадям, решили остановиться у подножия горы, которая высилась недалеко от дороги. В тёплом воздухе стоял запах мёда. На вершине горы в низком колючем кустарнике распевала какая-то птичка. На горизонте виднелось синее море. За перевалом вид окружающей местности резко изменился. На севере расстилалось безбрежное море зелени, волны которой покрывали самые крутые склоны. Даже на отвесных скалах заплетался пёстрый узор цветущих кустарников и деревьев. Задания: 1. Укажите в тексте все безударные окончания имен существительных. Объясните их правописание (указать склонение, падеж) 2. Выпишите три слова с проверяемыми безударными гласными, подберите у ним проверочные. Укажите корни. 3. Выпишите слова с парными по глухости- звонкости согласными в слабой позиции в корне. Подберите проверочные слова. Укажите корни. 4. Укажите все безударные окончания имен прилагательных.
Ответ(ы):
Гость:
1. На рассвете(2скон,предлож пад) от дорого(1сконение,род. падеж) в воздухе(2 скон,предлож.падеж) на вершине(1сконение,предлож) в кустарнике(2скон,предлож.падеж) на горизонте(2скон,предлож.падеж) местности(3скон,род.падеж) на севере(2скон,предлож падеж) кустарников(2склон,род.падеж) Как узнать правописание в окончаниях: 1)Узнать склонение 2)Подставлять слова 1сконение рука,2склонение плечо,3склонение грудь 2. Лошадям(корень лашад)проверочное слово лошадь стоял(корень стоя)проверочное слова стой цветущих(корень цвет)проверочное слова цвет 3. низком проверочное слова низок резко проверочное слово резок уставшим проверочное слово уставать 4. Все в первом))) Я СТАРАЛАСЬ)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
35-жаттыгу ; кытап: Алматы "Мектеп" баспасы Ауылдын маны-терен сай. Балалар шуы-... Асык ойнаган... Жыгылган... Алатау.. , тортеу.... Онын айтып от...
Разное
Найдите в "сказке о царе Салтане..." или в любой др. сказке А. Пушкина примеры предложений к каждой схеме. 1 А: "П". 2 А: "П?" 3 А: "П!" 4 "П", - а...
Разное
Разное
Разное