Помогите пожалуйста !! ответить на вопросы по колоску - весеннему . Даю 40 баллов .1 ) Почему при нехватке пресной воды пить солёную воду опасно ? А . На её переработку организм расходует собственную воду . Б. В ней смертельная доза соли В . Морскую соль нельзя употреблять в пищю Г. Морская вода содержит яды