ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТИТЬ: Стаканы часто нагреваются, когда в них наливают горячую воду. Какой стакан треснет гладкий или граненнный? ПОМОГИТЕ ПЛИИИЗ СРОЧНО НУЖНО!!!

Разное
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТИТЬ: Стаканы часто нагреваются, когда в них наливают горячую воду. Какой стакан треснет гладкий или граненнный? ПОМОГИТЕ ПЛИИИЗ СРОЧНО НУЖНО!!!
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Автор: Гость
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Гость:
Граненный треснет из за горячей воды
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