ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТИТЬ: Стаканы часто нагреваются, когда в них наливают горячую воду. Какой стакан треснет гладкий или граненнный? ПОМОГИТЕ ПЛИИИЗ СРОЧНО НУЖНО!!!

Разное

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТИТЬ: Стаканы часто нагреваются, когда в них наливают горячую воду. Какой стакан треснет гладкий или граненнный? ПОМОГИТЕ ПЛИИИЗ СРОЧНО НУЖНО!!!

Автор: Гость