ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТИТЬ: Стаканы часто нагреваются, когда в них наливают горячую воду. Какой стакан треснет гладкий или граненнный? ПОМОГИТЕ ПЛИИИЗ СРОЧНО НУЖНО!!!
Разное
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТИТЬ: Стаканы часто нагреваются, когда в них наливают горячую воду. Какой стакан треснет гладкий или граненнный? ПОМОГИТЕ ПЛИИИЗ СРОЧНО НУЖНО!!!
Ответ(ы):
Гость:
Граненный треснет из за горячей воды
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Чем обернулось Кутузову, после того как он принял решение сжечь Москву? Очень срочно, буду благодарна кто поможет
Разное
Помогите пожалуйста!Надо сделать таблицу по биологии!4 колонки 1)Вид животных 2) систематические категории,выделяемыев царстве 3) количество видо...
Разное
Для приготовления пищи полярники используют воду полученную из расплавленого льда. Сколько теплоты потребуется для того чтобы расплавить 2 кг льда ...