Помогите ПОЖАЛУЙСТА перевести на английский отдельные предложения:))) 1.У меня нет собственной семьи. 2.Я живу вместе с родителями. 3.Мои родители очень хорошие и добрые л юди 4.Я не единственный ребенок в семье. 5.Да,я часто помогаю маме по дому 6.У меня есть бабушка. 7.Да, у меня есть близкие родственники. Мы часто видимся на выходных . 8.По вечерам я обычно делаю уроки. 9.Да,я часто провожу выходные вместе с родителями.