Помогите пожалуйста перевести на английский язык!!! :( очень срочно на экзамен :, ( Я родилась и живу в Казахстане. Казахстан - моя Родина, мое Отечество. Земля, где родился ч еловек и вырос, остается в его сердце нав...

Помогите пожалуйста перевести на английский язык!!! :( очень срочно на экзамен :, ( Я родилась и живу в Казахстане. Казахстан - моя Родина, мое Отечество. Земля, где родился ч еловек и вырос, остается в его сердце навсегда. Горы и равнины, реки и озера, бескрайние степи и песчаные пустыни - все это наш Казахстан. До чего же разнообразен животный мир! Флаг голубого цвета означает мир и благополучие. Золотое солнце с лучами - покой и богатство. Я думаю что неважно, на каких языках говорят дети Казахстана. Всех нас, независимо от цвета кожи и разреза глаз объединяет чувство любви и благодарности родной земле. Помните наказ Ы.Алтынсарина "долг каждого из нас внести посильную лепту своей Родине". И если есть у человека дар, талант, ум, он непременно употребит их во славу своей Отчизны. Я люблю тебя , Казахстан, современный, независимый, устремленный в будущее.