Помогите, пожалуйста. первоначально совещательный при великом князе, а затем законодательный и распорядительный орган власти в ВКЛ

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Помогите, пожалуйста. первоначально совещательный при великом князе, а затем законодательный и распорядительный орган власти в ВКЛ

Автор: Гость