Помогите пожалуйста по английскому языку!!! ЗАДАНИЕ К УПРАЖНЕНИЯМ. Перепишите и письменно переведите предложения на русский язык, обращая внимание на перевод неопределенных и отрицательных местоимений, пользуясь грам...

Помогите пожалуйста по английскому языку!!! ЗАДАНИЕ К УПРАЖНЕНИЯМ. Перепишите и письменно переведите предложения на русский язык, обращая внимание на перевод неопределенных и отрицательных местоимений, пользуясь грамматическим справочником и образцами выполнения. УПРАЖНЕНИЕ 5.2 1. This technique has some advantages. 2. One believes that the procedure will simplify the experiment. 3. Whenever we travel, by road or rail we may see wires high on poles. 4. Will you give me some water? 5. One must observe traffic rules.