Помогите пожалуйста! По кругу сидят 28 человек, каждый из них — рыцарь (который всегда говорит только правду) или лжец (который всегда лжет). Каждый из них произнес фразу: «Сл едующие 13 человек по часовой стрелке пос...

Помогите пожалуйста! По кругу сидят 28 человек, каждый из них — рыцарь (который всегда говорит только правду) или лжец (который всегда лжет). Каждый из них произнес фразу: «Сл едующие 13 человек по часовой стрелке после меня — лжецы». Сколько среди этих 28 людей могло быть лжецов? Укажите все варианты через запятую.

Если более 10 лжецов стоят подряд, то один из них говорит правду, значит, такое невозможно. Всего 22 человека, поэтому среди них есть рыцарь. Рассмотрим рыцаря, он говорит правду, значит, 10 следующих за ним людей – лжецы. Так как 11 лжецов подряд стоять не могут, то за 10 лжецами обязан стоять рыцарь, за которым опять стоят 10 лжецов. Всего получается 2 рыцаря и 20 лжецов.