Помогите пожалуйста!!!! Подготовьте рассказ о добром человеке, которого ты встретил в своей жизни

однажды я со своим другом пошли в лес и там мы нашли будку который там никого не было и в тот время я кудато положил свой портфель я с дрего поискали но ненашли но хорошошто он поделился со мной и несколько часов ну 2часа прошло и он нашел мой партфель и потом я сним делился ипотом пришлидомой и потом я поблагодарил и он тоже поблогодорили потом я пошел в свой дом и он тоже пошол в свой дом.