ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!Попробуйте сочинить небольшой диалог(4-5 реплик)который мог бы стать основой интересного сюжета для киножурнала "Ералаш".

Идет мальчик по улице с другом рядом проходят две девочки их одноклассницы. -Эй Кукушкина и Самсонова айда в снежки!- сказал мальчик -Ага, сейчас! Делать нам нечего с пацанами играть!- сказала Кукушкина -Ну держитесь! - сказал друг мальчика Начинается бой мальчики обстреливают девочек, а они упорно чт-то лепят. - что, слепить снежок не можете?-говорит мальчик Вдруг девочки наконец берут огромный снежный ком, который слепили и кидают в мальчиков. Хеппи-энд