Помогите, пожалуйста, правильно перевести сочинение на английский язык. " Мою подругу зовут Саша. Она очень общительная и дружелюбная. Мы с ней подружились ещё в детстве. И до сих пор дружим. У неё русые волосы и зел...

Помогите, пожалуйста, правильно перевести сочинение на английский язык. " Мою подругу зовут Саша. Она очень общительная и дружелюбная. Мы с ней подружились ещё в детстве. И до сих пор дружим. У неё русые волосы и зелёные глаза. У неё стройная фигура. Она очень умная. Так же она играет на музыкальном инструменте. В свободное время она любит погулять с друзьями, почитать книгу или посмотреть фильм. Нам нравится вместе ходить по магазинам. Иногда мы с ней что-нибудь готовим. Мы можем делиться друг с другом секретами. Она хороший и верный друг." Буду очень сильно благодарна)