Помогите пожалуйста правильно составить план сообщения по окружающему миру на тему экологии (3 класс).

Тема: «Экологическая безопасность». 2. Цели урока: а) предметные - Знать: причины загрязнения окружающей среды, негативное ее воздействие на человека; понятия «экологическая безопасность», «цепь загрязнения»; - Уметь: составлять памятки по экологической безопасности, «цепь загрязнения»; б) метапредметные - знать: пути защиты от загрязняющих веществ в воздухе и в воде; Уметь: наблюдать, сопоставлять, анализировать, делать выводы, обобщать, логически обосновывать и аргументировать суждения; воспитывать бережное отношение к окружающей среде. 3. Фундаментальный образовательный объект, в направлении которого планируется деятельность учеников, - безопасность. Я думаю так!