Помогите пожалуйста придумать 5 Загадок пожалуйста помогите пожалуйста!!!!!!!!!

Помогите пожалуйста придумать 5 Загадок пожалуйста помогите пожалуйста!!!!!!!!!

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Не ездок, а со шпорами, Не будильник, а всех будит. Петух
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