Помогите пожалуйста Присвоить номер лицевого счёта аналитического учёта по депозиту до 30 дней в валюте РФ, открытому физическому лицу в подразделении банка №8530, о чём сдела на запись в книге регистрации лицевых сче...

Помогите пожалуйста Присвоить номер лицевого счёта аналитического учёта по депозиту до 30 дней в валюте РФ, открытому физическому лицу в подразделении банка №8530, о чём сдела на запись в книге регистрации лицевых счетов №538

Решение: Номер лицевого счета состоит из 20 знаков: 1-3 - номер счета первого порядка Плана счетов: 423 4-5 - номер счета второго порядка Плана счетов: 02 6-8 - признак рубля, код иностранной валюты или драгоценного металла: 810 9 - защитный ключ (контрольный разряд): 8 10-13 - номер отделения банка, не имеющего корреспондентского счета (если у банка нет структурных подразделений, то проставляются нули): 8530 14-20 - номер лицевого счета, присвоенный ему при регистрации. Итого: 423 02 810 8 8530 0000538