Помогите пожалуйста. Приведите несколько примеров современной музыки которая символизирует власть.помогите очень срочно нужно

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Помогите пожалуйста. Приведите несколько примеров современной музыки которая символизирует власть.помогите очень срочно нужно

Автор: Гость