Помогите пожалуйста!!! Прочитай текст и план, который составил Серёжа. Правильно ли составлен план текста? Почему? Исправь и запиши свой вариант плана . Трудно построить дом. Трудно летать к звёздам. Но так же нелегко вырастить лес. Те леса, которые ты видел, в которых гулял и собирал ягоды и грибы, посажены много-много лет назад. Люди, которые сажают и охраняют леса, называются лесниками. Одно дерево, например берёза или осина, растёт около 60 лет, а сосна и ель - около 100. Это больше, чем человеческая жизнь. Поэтому леса- это живые памятники лесникам. Серёжин план. 1)Строители и космонавты. 2) Я собирал грибы и ягоды. 3) Леса-это живые памятники лесникам.