Помогите пожалуйста расположить предложения так, чтобы получился текст. Стайка клестов кружилась над ельником. Солнце освещать вершины елей. Клесты искали пищу . На пл яж были крупные шишки.
Помогите пожалуйста расположить предложения так, чтобы получился текст. Стайка клестов кружилась над ельником. Солнце освещать вершины елей. Клесты искали пищу . На пл яж были крупные шишки.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Солнце осветило вершины елей На ветках были крупные шишки Стайка клестов кружилась над ельником Клесты искали пищу