Помогите пожалуйста расположить предложения так, чтобы получился текст. Стайка клестов кружилась над ельником. Солнце освещать вершины елей. Клесты искали пищу . На пл яж были крупные шишки.

Помогите пожалуйста расположить предложения так, чтобы получился текст. Стайка клестов кружилась над ельником. Солнце освещать вершины елей. Клесты искали пищу . На пл яж были крупные шишки.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Солнце осветило вершины елей На ветках были крупные шишки Стайка клестов кружилась над ельником Клесты искали пищу
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