Помогите пожалуйста: Рассчитайте массу железного купороса FeSO4*7H2O, которую необходимо растворить в воде объемом 1 л ( = 1 г/мл), чтобы получить раствор с массовой долей FeS O4 20%?
Помогите пожалуйста: Рассчитайте массу железного купороса FeSO4*7H2O, которую необходимо растворить в воде объемом 1 л ( = 1 г/мл), чтобы получить раствор с массовой долей FeS O4 20%?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
M(FeSO4) = 152 г/моль (1) M(FeSO4*7H2O) = 278 г/моль (2) m/M = m/M % = m в-ва*100%/m р-ра m р-ра = m воды + m в-ва = 1000 + x 20 = x*100/1000 + x 20(1000 + x) = 100x 20000 + 20x = 100x 80x = 20000 x = 250 г (FeSO4) m = m*M/M = 250*278/152 = 457 г