Помогите пожалуйста! Решите уравнения: cos(x/4+pi/6)= -1

Помогите пожалуйста! Решите уравнения: cos(x/4+pi/6)= -1

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Cos(x/4 + /6) = -1 x/4 + /6 = + n, n Z x/4 = 5/6 + n, n Z x = 10/3 + 4n, n Z
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