ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ КРОССВОРД!1.сибирская _________ произвела на меня сильное впечатление. 2.я очень люблю свой шерстяной ________ 3.______ ___ музыки, медицинский ____________ 4.экипаж корабля __________ к полету 5.если это не ________,расскажи мне што случилось.